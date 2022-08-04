Cлабые люди прячутся за мнение стаи. Борис Гребенщиков о личной ответственности и выживании в России

В преддверии таллинского концерта Бориса Гребенщикова, который пройдет в сентябре, портал DELFI в Эстонии связался с легендой русского рока. В интервью лидер группы "Аквариум" рассказал про Эстонию как глоток свободы, запреты на выступления и позицию в отношении Украины.

Гребенщиков слегка задерживался, но его менеджер уверял, что он "бежит". Поэтому, когда музыкант все же ответил на наш утренний звонок, мы поинтересовались, не начал ли он действительно бегать, то есть заниматься спортом.

"Нет, это было фигурально", - тут же опрокинул он наши домыслы.

А как же в таком случае выглядит типичный день Бориса Гребенщикова в Англии?

За последние тридцать лет, когда я здесь, все примерно одинаково: я просыпаюсь, завтракаю, занимаюсь теми делами, которыми должен заниматься поутру. А потом еду в студию, чтобы в данный момент закончить очередной новый альбом. В студии почти каждый день. Мой распорядок дня не сильно отличается от того, когда я жил в России. Времени в жизни не так уж и много, чтобы тратить его на ерунду.

Сейчас ваши концерты в России под запретом?

Я точно не знаю, какое сейчас в России отношение к "Аквариуму" и БГ. Но мы так или иначе не пересекаемся с теми, кто хочет официально заправлять умами людей. Мы всегда были в стороне. Мы существуем сами по себе.

В Россию не планируете в ближайшее время ехать?

Я думаю, что ехать в страну, где тебе власти публично говорят, что тебя ждёт пятнадцать лет тюрьмы при пересечении границы, не самое умное, что можно придумать.