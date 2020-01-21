Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, незадолго до новогодних праздников экстренно попавшая на операционный стол, уже вернулась к работе и рассказала, как чувствует себя после хирургического вмешательства.

Напомним, около месяца назад Леру экстренно прооперировали - при диагностической проверке выяснилось, что один из имплантов в груди телеведущей лопнул и инфицировал ткани. Медикам пришлось не только извлечь силикон, но и провести несколько процедур по очистке.

Сейчас Кудрявцева уже оправилась после врачебных манипуляций и вернулась к работе. В интервью телеканалу "МУЗ-ТВ" Лера рассказала подробности произошедшего.

"Это была не просто операция – раскрыли импланты, сняли и все. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц", — рассказала телеведущая.

По ее словам, никаких симптомов она не ощущала, а на проверку пошла после того, как прочитала информацию об исследованиях в области маммопластики. "Первые три дня в клинике я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить еду, встречать гостей, а мне сказали: "Лежи дома, просто лежи". Но ничего... Зато вошла в новый год чистая, как майская роза. Я очень довольна и, слава богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Я не знаю, зачем я сделала их! Не знаю!"