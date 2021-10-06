"Да пошел он". Образ орка во "Властелине колец" был основан на Харви Вайнштейне
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в фэнтези-трилогии "Властелин колец", рассказал, что образ одного из орков в киносаге был основан на облике скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом артист вспомнил в ходе подкаста Armchair expert, сообщает "Лента.ру".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать "да пошел ты"", — заявил Вуд, пояснив, что, на его взгляд, теперь об этом можно открыто говорить, учитывая, что Вайнштейн в настоящее время находится в тюрьме. "Да пошел он", — добавил 40-летний актер.

Отмечается, что изначально компания Вайнштейна Miramax владела правами на экранизацию произведений британского автора Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссер Питер Джексон не смог договориться со студией о бюджете и количестве кинолент в саге.

Тогда Miramax предложила новозеландскому кинематографисту связаться с другими студиями и реализовать проект из трех фильмов там. На заключение сделки Джексону дали один уик-энд, надеясь, что тот не успеет оформить соглашение. Однако режиссер подписал контракт с New Line Cinema.

В конечном итоге студия выпустила фильмы, на которых заработала в прокате миллиарды долларов. Таким образом, Вайнштейн заработал миллионы, однако не приобрел популярность в команде, работавшей над фэнтези-трилогией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса