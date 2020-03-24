Дачник Стоянов и оптимист Сухоруков: как знаменитости проводят время в карантине

Активно распространяющийся коронавирус вынуждает людей находиться на карантине и работать удаленно, не покидая своих домов. Как знаменитости переживают этот непростой период, рассказывает "Газета.Ru".
Один из создателей юмористической программы "Городок" Юрий Стоянов заявил, что воспринимает вынужденный отдых на даче как возможность сделать то, на что с привычным напряженным графиком не хватало времени. "У меня очень мало возможностей было, чтобы поддерживать музыкально-исполнительскую форму — я профессионально играю на гитаре, но времени мало. Сейчас есть возможность все это наверстать. Кроме того, я на даче нахожусь — вот тут вообще непочатый край. Что-то подмазывать, подделывать, строгать, пилить, сажать, пересаживать, укорачивать — много всяких обязанностей на самом деле. И первое, что я сделал, — я выспался, потому что у меня были полгода очень тяжелых съемок подряд. Хроническое недосыпание", — поделился народный артист России.
При этом Стоянов не оставляет работу и, судя по его словам, действительно не тратит время впустую. "У меня, к счастью, профессиональные интересы могут иметь продолжение дома. Я могу работать с текстами, что-то придумывать, писать, сочинять. Могу репетировать, могу играть на гитаре", — сказал актер.
Также он отметил, что посвящает свободные часы просмотру пропущенных фильмов и чтению книг. "Вообще я считаю звездные советы от так называемых медийных людей не всегда корректными. Потому что мы живем в большой стране, и надо понимать, что эти советы не могут быть универсальны. Потому что есть люди, которые должны продолжать работать и обеспечивать нам этот наш комфортный карантин. За что им низкий поклон", — заключил Стоянов.
Певец Валерий Сюткин тоже старается грамотно распределять дела, проводить вынужденные выходные с пользой и уделять внимание родственникам. "Я занят своим делом — разбираюсь в архиве, потихонечку занимаюсь на инструменте. Это единственное пока, чем я занимался в первых три дня. До этого я еще двигался. А сейчас четвертый день идет. Заниматься надо своим делом. Семьей, детьми. Проводить в кругу близких людей время, раз уж так распорядилась судьба", — рассказал артист.
Несмотря на большое количество жертв и быстрое распространение вируса по миру, некоторые знаменитости скептически относятся к всеобщей панике. Так, юморист Евгений Петросян вместе с коллегой Сергеем Дроботенко запустил в Instagram флешмоб с шутками о коронавирусе. "Вы не по адресу — я работаю во всех положениях. Я не помню себя вне работы, где бы я ни находился. Поэтому я могу и в одиночестве работать в том числе, у меня нет проблем, — сказал Петросян.
В то же время актер Виктор Сухоруков и вовсе признался, что отказался от карантина и продолжает путешествовать. "Я в командировке, я работаю, для меня не существует никакого карантина. Я в труде, я в пути, я — фатальный оптимист, вы так и напишите. Трудиться надо! И к небу глаза поднимать", — посоветовал артист.