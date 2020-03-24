Дачник Стоянов и оптимист Сухоруков: как знаменитости проводят время в карантине

Активно распространяющийся коронавирус вынуждает людей находиться на карантине и работать удаленно, не покидая своих домов. Как знаменитости переживают этот непростой период, рассказывает "Газета.Ru".

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Один из создателей юмористической программы "Городок" Юрий Стоянов заявил, что воспринимает вынужденный отдых на даче как возможность сделать то, на что с привычным напряженным графиком не хватало времени. "У меня очень мало возможностей было, чтобы поддерживать музыкально-исполнительскую форму — я профессионально играю на гитаре, но времени мало. Сейчас есть возможность все это наверстать. Кроме того, я на даче нахожусь — вот тут вообще непочатый край. Что-то подмазывать, подделывать, строгать, пилить, сажать, пересаживать, укорачивать — много всяких обязанностей на самом деле. И первое, что я сделал, — я выспался, потому что у меня были полгода очень тяжелых съемок подряд. Хроническое недосыпание", — поделился народный артист России.

При этом Стоянов не оставляет работу и, судя по его словам, действительно не тратит время впустую. "У меня, к счастью, профессиональные интересы могут иметь продолжение дома. Я могу работать с текстами, что-то придумывать, писать, сочинять. Могу репетировать, могу играть на гитаре", — сказал актер.

Также он отметил, что посвящает свободные часы просмотру пропущенных фильмов и чтению книг. "Вообще я считаю звездные советы от так называемых медийных людей не всегда корректными. Потому что мы живем в большой стране, и надо понимать, что эти советы не могут быть универсальны. Потому что есть люди, которые должны продолжать работать и обеспечивать нам этот наш комфортный карантин. За что им низкий поклон", — заключил Стоянов.

Певец Валерий Сюткин тоже старается грамотно распределять дела, проводить вынужденные выходные с пользой и уделять внимание родственникам. "Я занят своим делом — разбираюсь в архиве, потихонечку занимаюсь на инструменте. Это единственное пока, чем я занимался в первых три дня. До этого я еще двигался. А сейчас четвертый день идет. Заниматься надо своим делом. Семьей, детьми. Проводить в кругу близких людей время, раз уж так распорядилась судьба", — рассказал артист.

Несмотря на большое количество жертв и быстрое распространение вируса по миру, некоторые знаменитости скептически относятся к всеобщей панике. Так, юморист Евгений Петросян вместе с коллегой Сергеем Дроботенко запустил в Instagram флешмоб с шутками о коронавирусе. "Вы не по адресу — я работаю во всех положениях. Я не помню себя вне работы, где бы я ни находился. Поэтому я могу и в одиночестве работать в том числе, у меня нет проблем, — сказал Петросян.

В то же время актер Виктор Сухоруков и вовсе признался, что отказался от карантина и продолжает путешествовать. "Я в командировке, я работаю, для меня не существует никакого карантина. Я в труде, я в пути, я — фатальный оптимист, вы так и напишите. Трудиться надо! И к небу глаза поднимать", — посоветовал артист.