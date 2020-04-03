Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что работала в службе эскорта. По ее словам, она приезжала к клиентам, "употребив все что можно", и на нее поступали жалобы.

О своем опыте она поведала в прямом эфире в Instagram портала "Блокнот". По словам скандальной знаменитости, самая большая сумма, которую ей предлагали за секс — 300 тысяч рублей. "Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась", — откровенничала она.

Борисова утверждает, что ей и по сей день предлагают деньги за секс, но 43-летнюю телезвезду подобные предложения не интересуют.

"Она и сейчас в хлам"; "Бедная Даночка снова сорвалась"; "Весь рехаб насмарку"; "Речь бессвязная, она точно накидалась", — оставляли комментарии зрители в ходе прямого эфира.

Одна из самых популярных в прошлом телеведущих стала жертвой алкогольной и наркотической зависимости, что в конечно счете отразилось на ее карьере. В настоящее время Борисова мелькает на телевидении только в качестве гостьи скандальных шоу, где делится подробностями своей личной жизни.

В декабре прошлого года Борисова рассказала своим подписчикам о том, что ее бывший супруг, бизнесмен Максим Аксенов, привел к ней ночью сотрудников полиции и медиков, чтобы забрать 12-летнюю дочь. По словам телеведущей, врачи осматривали ребенка на предмет побоев. По словам Борисовой, конфликт с девочкой у нее произошел в связи с тем, что та испортила и выкинула часть рукописи книги про опыт лечения от наркозависимости.

Отец ребенка обвинил бывшую жену в наркомании, она в ответ на это согласилась пройти тест на выявление запрещенных веществ в крови. В итоге Борисовой все же пришлось передать дочь полицейским.