Давить, как клопов. Депутаты Госдумы требуют уволить Урганта с Первого канала

Телеведущего Ивана Урганта требуют уволить с Первого канала, если он не выскажет публичную поддержку военным действиям РФ в Украине. Ургант ответил.

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Партия "Справедливая Россия", в которую входят депутаты и сенаторы, создала "группу по расследованию антироссийской деятельности" (ГРАД). Сейчас она занимается составлением списков "иноагентов" среди деятелей культуры, куда уже попали телеведущие Ивана Ургант и Александр Васильев, а также режиссер Большого театра Александр Молочников. Группа уже направила запросы главе Первого канала Константину Эрнсту и директору Большого театра Владимиру Урину с требованием разорвать трудовые отношения с "агентами", если те публично не поддержат военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщает Meduza, ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии Захара Прилепина. В группу входят депутаты Госдумы, сенаторы и деятели культуры. Группа сформирована на базе "Справедливой России", но к ней также присоединились два депутата из других фракций — Иван Мусатов (ЛДПР) и актер Дмитрий Певцов ("Новые люди").

После первого заседания группы, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что ГРАД "будет привлекать внимание надзорных органов к фактам поддержки представителями власти и госкомпаний тех деятелей культуры, кто занимает враждебную позицию в отношении действий по укреплению суверенитета и государственных интересов России". При этом, уверен депутат, нужно менять законодательство: "Государство обязано защищать национальные интересы, ценности и традиции в искусстве и литературе".

С ним согласен и Дмитрий Певцов, который уверен, что "государство должно контролировать содержание тех произведений культуры и искусства, которые оно оплачивает". По его мнению, нужно создавать экспертные советы, в составе которых будут представители власти, деятели культуры, а также врачи-психологи, преподаватели и представители религиозных конфессий. "Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя. И то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких "клопов" у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах", — цитирует Певцова "Парламентская газета".

На требование уволить его Иван Ургант отреагировал в свойственной ему ироничной манере - в соцсетях он опубликовал несколько рекомендаций для ГРАД и предложил дать ей другое название (с издевательской аббревиатурой).