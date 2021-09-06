instagram.com/asmuskristina
Foto: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что переживает критические проблемы со здоровьем, из-за которых попала в скандал, связанный со съемками фильма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты", — написала в Instagram 33-летняя артистка.

"Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать", — подчеркнула Асмус.

По словам актрисы, она ждет конца сентября, на который у нее запланированы три выходных дня, чтобы "лечь в клинику не в Москве". Однако создатели одного из фильмов, в котором она снимается, захотели устроить съемки в эти даты несмотря на то, что ранее их не резервировали, пригрозив актрисе штрафом и судом в случае отказа. "Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это все другие дни", — добавила она.

Асмус отметила, что создатели фильма передумали обращаться в суд после того, как она потребовала убрать свое имя из титров. "Но больно очень… Кто там во всем винит "зажравшихся актеров"? Боже, храни российское кино", — написала артистка.

View this post on Instagram

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Кристина Асмус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию