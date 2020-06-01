Давно простила. Елена Степаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном

Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода. Своим отношением к произошедшему она поделилась в интервью "Вечерней Москве".

По словам Степаненко, она "давно простила" Петросяна и хочет, чтобы "жизнь у него была радостной и светлой". При этом проходить через развод было тяжело, отметила артистка.

"В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно", – призналась она.

Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на директоре своего театра Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у пары, официально эти слухи пока не подтверждены.