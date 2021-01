"Дед, пришло время сдавать ключи": как Голливуд отреагировал на второй импичмент Дональду Трампу

За четыре года у власти Дональд Трамп запомнился не только рядом политических скандалов, но и постоянными спорами с американскими знаменитостями.

Самые яркие комментарии противников уходящего президента США, посвященные его второму (рекордному) импичменту, собрала "Газета.Ru".

Певица Карди Би опубликовала в своем Twitter снятый ранее видеоролик, в котором ответила на вопрос о самом нелюбимом президенте США — "том, которому объявят импичмент". "Говорила я вам!" — напомнила она.

I been told yaaa pic.twitter.com/FtZYlJKEbe — iamcardib (@iamcardib) January 13, 2021

Актер Марк Руффало поддержал импичмент и посоветовал своим подписчикам прослушать речь активистки движения Black Lives Matter, конгрессвумен Кори Буш. "Мощная штука", — написал исполнитель роли Халка.

Spend 30 seconds of your time listening to @CoriBush's speech today. Powerful stuff. https://t.co/HVNoniERYH — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 13, 2021

Звезда сериалов "Сайнфелд" и "Вице-президент" Джулия Луи-Дрейфус также выразила свою поддержку действиям Конгресса. Она прокомментировала публикацию в Twitter предпринимателя Эндрю Янга, который обратил внимание на совпадение даты импичмента и своего дня рождения.

"Хей, сегодня еще и мой день рождения! Как вы думаете, что Конгресс подарит нам на наш специальный день? С днем рождения нас!" — написала актриса еще до оглашения решения о втором импичменте.

Исполнитель роли Люка Скайуокера в космической киносаге "Звездные войны" Марк Хэмилл отозвался на новости о Трампе стихотворением:

"Если один импичмент не сработал, прокляните его новые преступления и устройте импичмент второй раз".

When one impeachment won't suffice,

Damn his new crimes- impeach him twice!#DarnOldDonald pic.twitter.com/LVDfyAopai — Mark Hamill (@HamillHimself) January 13, 2021

Актриса Алисса Милано указала на то, что Трамп стал первым в истории президентом США, которому дважды объявили импичмент.

House Impeaches Trump for a second time. Trump has made history as the only president who has been impeached twice. https://t.co/ivx5rvehFQ — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 13, 2021

"Эй, громилы, похоже, вам придется отправиться вслед за Трампом. И не только Пенсу (вице-президент при Трампе) — посмотрите, он сейчас признает, что ОН ПРОИГРАЛ (чтобы не попасть в тюрьму). Похоже, что Трамп — это тоже часть теории заговора о глубинном государстве", — высказался о происходящем номинант на "Золотой глобус" Джон Кьюсак.

Актриса Бетт Мидлер обратилась к Трампу напрямую: "Дорогой Донни. Что ж, автобус отходит, и я уверена, что милый Митч МакКоннелл (лидер республиканского большинства в Сенате США) будет тем, кто бросит тебя под него! Там будет людно, так как ты бросил под него целую нацию, но я уверена, что ребята подвинутся, чтобы для тебя осталось место, вонючка".

Уилльям Болдуин, чей брат многократно появлялся на телевидении в сатирическом образе Трампа, опубликовал фото десяти членов Республиканской партии, которые проголосовали за импичмент, и назвал их "настоящими патриотами".

А шоумен Джимми Киммел выдал, возможно, самую яркую фразу дня на тему второго импичмента: "Настало время деду сдавать ключи".

It's time for Grandpa to hand over the keys. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 13, 2021

Актриса Иветт Николь Браун в обращении к сыну президента, Дональду Трампу-младшему, назвала импичмент "кармой". "Эй, Доналд Трамп-младший, сегодня они объявили импичмент твоему папочке во ВТОРОЙ раз — за подстрекательство к бунту националистов. Как ты думаешь, что именно грозит теперь ТЕБЕ с точки зрения закона? Твой тихий крик "деритесь" их тоже раззадорил, ой-ой!" — написала артистка.

Наконец, режиссер фильма "Стражи Галактики" Джеймс Ганн напомнил о том, что Трамп обещал своим сторонникам череду побед в случае избрания президентом. "Трампу объявили второй импичмент, по большому счету — он в два раза чаще попадал под импичмент, чем одерживал победу на выборах. Мы еще не устали от побед?" — спросил он.