Дельфин и его русалки. Игорь Николаев отмечает 60-летие

17 января 60 лет исполнилось известному российскому автору и исполнителю Игорю Николаеву.

Благодаря в том числе его хитам, звездами эстрады в свое время стали многие российские исполнители - от Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой до Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова. Ведь Игорь Николаев в первую очередь был композитором и музыкантом и лишь потом решился запеть сам.

Его большая карьера началась в 1980 году, когда молодой музыкант, приехавший в Москву учиться из Южно-Сахалинска, стал клавишником и аранжировщиком группы Аллы Пугачевой "Рецитал". Спустя три года сразу две песни, написанные специально для Пугачевой, моментально стали всенародными хитами - "Айсберг" и "Расскажите, птицы". А Николаев стал одним из наиболее востребованных авторов, писавших песни, в том числе и тексты, для самых главных звезд эстрады тех лет.

В целом, как он сам признался накануне юбилея в соцсетях, он создал более 300 песен. Николаев вспомнил некоторые из них, опубликовав фрагменты архивных записей с участием Аллы Пугачевой, Владимира Кузьмина, Ирины Аллегровой и Владимира Преснякова. И с иронией прокомментировал снимок, где пластинки с его музыкой отнесены к классической музыке.

Не меньше, чем песнями, Игорь Николаев известен и своими романами, которые обсуждали на всем постсоветском пространстве. С первой женой Еленой он официально оформил брак еще в 18 лет. Тогда же, в 1978 году, на свет появилась его старшая дочь Юлия. Вскоре музыканту стало тесно в маленьких клубах на периферии и он отправился учиться в Москву, взяв с собой семью.

А в начале 1990-х в его жизни появилась юная Наташа Порывай, которой Николаев придумал псевдоним Королева и дал старт карьере. Их так и называли - "Дельфин и Русалка", по названию песни для совместного дуэта. На момент знакомства Наталья была еще несовершеннолетней, что не помешало роману звезды и его начинающей протеже. Сама Королева позднее признавалась, что роль разлучницы была ей ненавистна, к тому же она была хорошо знакома с супругой Николаева. "Это был отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло", — рассказывала она в одном из интервью.

Их брак продлился 9 лет, и потерпел крах из-за другой женщины - концертного директора Николаева Анжелы Кулаковской (сама она, впрочем, романтические отношения с артистом всегда отрицала). По словам Королевой, она пыталась спасти брак, но в итоге устала и сдалась, предложив мужу расстаться. "Разъехаться предложила я, - рассказывала позднее певица. - Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась. Сейчас это можно называть как угодно — кризисом среднего возраста, последствиями долгой совместной жизни, но факт остается фактом. Игорь решил развеяться, захотел почувствовать запах свободы, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением".

После развода с Королевой в 2001 году Игорь Николаев несколько лет ходил в холостяках. В 2005 он познакомился с 23-летней Юлией Проскуряковой из Екатеринбурга - девушка принесла ему свою демо-запись, вручив ее после концерта. Следующая их встреча произошла только через полгода, когда Юлия, к тому времени уже переехавшая в Москву, решила забрать единственный экземпляр записи. Тогда и начался их роман, который они несколько лет пытались скрывать, пока в 2008 году Николаев не вышел с Проскуряковой на сцену "Новой волны" с совместной песней "Что-то в этом есть". Спустя несколько месяцев пара подтвердила свои отношения, а в 2010 году поженилась. В 2015 году у них родилась дочь Вероника.

Как говорят в окружении Николаева, лишь в третьем браке он по-настоящему ощутил себя мужем и отцом, получая удовольствия от простых семейных радостей - совместных прогулок, игр с ребенком, семейных ужинов. По словам композитора, ему очень сложно находиться вдали от семьи и он всегда безумно скучает по жене и дочке.