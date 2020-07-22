Itar-Tass/Scanpix/LETA
Foto: Itar-Tass/Scanpix/LETA

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет рассматривать судья Пресненского суда Елена Абрамова, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ранее она вела дела экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Спортсменов в 2019 году она приговорила к 1,5 годам колонии за драки и хулиганство, а экс-руководителя одного из управлений антикоррупционного главка МВД за взятки — к 13 годам лишения свободы.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.

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