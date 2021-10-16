День рождения с Ургантом. Сколько российские знаменитости зарабатывают на частных вечеринках

Российские исполнители и звезды зарабатывают по-разному. Кто-то становится ведущим рейтинговых программ, кто-то зарабатывает на рекламе, но одно остается неизменным — знаменитости всегда востребованы в качестве ведущих и гостей на праздниках у богатых людей.

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"Комсомольская правда" посчитала сколько стоит пригласить российских звезд на свою вечеринку.

Гонорары эстрадных исполнителей многим известны. Например, пригласить выступить кого-нибудь из самых востребованных музыкантов — Светлану Лободу, Полину Гагарину, Моргенштерна, Григория Лепса, Басту или Стаса Михайлова, обойдется от 60 до 85 тысяч евро. Менее востребованные — "Руки Вверх!", "Artik&Asti", Леонид Агутин, Дима Билан, Зиверт, Клава Кока попросят за свое выступление от 36 до 60 тысяч евро. Цена каждого артиста может меняться не только в зависимости от места выступления (конечно, чем дальше от Москвы – тем дороже), но и от клиента. Для постоянных заказчиков и "нужных" людей делают скидки.

Ведущий праздника — не менее важный элемент удачного вечера. Сколько стоит пригласить к себе на праздник Ксению Собчак или Ивана Урганта?

Среди проверенных королей вечеринок — Собчак, Ургант, Верник и Малахов. На днях рождениях бизнесменов, новогодних и других корпоративах и свадьбах работают лучшие из лучших. В последнее время самый востребованный дуэт ведущих – это Ксения Собчак и Игорь Верник. Они выступают и на курортах в Турции, и в Сочи, но чаще всего, конечно, в Москве. Кроме готовых сценариев у них есть уже отработанные юмористические и саркастические "экспромты".

Дороже обойдется пара – Ксения Собчак и Иван Ургант. Кроме того, часто приглашают и Андрея Малахова, у которого много постоянных клиентов. Он начинал с того, что вел дни рождения бизнесменов, их детей и внуков. Самым веселым тамадой традиционно считается Николай Басков.

Из новичков шоу-бизнеса положительные отзывы у ведущего российского шоу "Маска", звезды КВН Вячеслава Макарова, который был ведущим на дне рождения Максима Галкина. Также заказчики любят Дмитрия Губерниева, гонорар которого 18 тысяч евро, но на частные мероприятия его приглашают не слишком часто.

Гонорары ведущих на частных мероприятиях: