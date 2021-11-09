"Деньги или защита чести": в Великобритании считают, что принц Гарри предал мать
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Принца Гарри призывают отказаться от сделки с Netflix на £100 млн после того, как платформа начала снимать новый сезон сериала "Корона". Проблема — в том, как там изображена его мать, принцесса Диана: близкая подруга Леди Ди уже назвала ее портрет неуважительным. "Газета.Ru" рассказывает о том, почему герцог Сассекский не спешит защищать честь матери и что не так с сериалом.

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Герцога Сассекского попросили прервать молчание по поводу неоднозначного образа его матери, принцессы Дианы, в сериале "Корона". С такой инициативой выступила Анжела Левин, автор книги "Гарри: Биография принца". Она призвала принца решить, что для него важнее — контракт со стриминговым сервисом Netflix, который он вместе с Меган Маркл заключил в прошлом году, или добрая память о его матери.

"Гарри хранит абсолютное молчание по поводу сериала от Netflix, — сказала она изданию The Sun. — Он должен разорвать договор и выступить в защиту Дианы. Что важнее: деньги или защита чести мамы? Удивительно, что он не может найти ответ на этот вопрос".

По мнению экспертов по королевским делам, герцоги Сассекские должны были заранее оговорить условия контракта с Netflix на £100 млн: так, Ингрид Сьюард, редактор журнала Majesty Magazine, предположила, что дальновидность должна была проявить Меган Маркл — и прописать в договоре, что пара может открыто говорить о том, что думает относительно продуктов платформы. Напомним, супруги вместе со стриминговым сервисом создали продюсерскую компанию, которая занимается созданием документальных и художественных фильмов и детских программ.

Действительно, пока что принц Гарри говорил только, что ему приятнее наблюдать за сюжетом "Короны", чем за тем, что пишут о нем и его семье в СМИ — эту мысль он высказал на съемках вечернего шоу Джеймса Кордена.

Но пока герцоги Сассекские хранят молчание относительно изображения Дианы в сериале "Корона", ее друзья выказывают беспокойство.

"Деньги или защита чести": в Великобритании считают, что принц Гарри предал мать
Foto: AP/Scanpix

Так, Джемайма Хан, в прошлом доверенное лицо Дианы, а сейчас журналистка, уже попросила убрать свое имя из титров к сериалу, для которого она выступала в роли консультанта с сентября 2020 по февраль 2021-го.

Дело в том, что вместе с Джемаймой Хан прорабатывались эпизоды о разводе Леди Ди с принцем Чарльзом, об отношениях принцессы с кардиохирургом Хаснатом Ханом и бизнесменом Доди Аль-Файедом, а также ее скандальное интервью Мартину Баширу на "Би-би-си".

Сейчас она заявляет, что история подруги была рассказана без должного сочувствия.

"Когда наше соглашение о совместном написании сценария не было выполнено и когда я поняла, что конкретная сюжетная линия будет рассказана не так уважительно и сострадательно, как я рассчитывала, я попросила убрать мое имя из титров и отказалась от вознаграждения", — сказала подруга принцессы изданию Sunday Times.

Пятый сезон "Короны" выйдет на экраны в ноябре следующего года и будет посвящен последним годам жизни Дианы перед гибелью в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Главную роль в сериале сыграла 31-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики.

Именно она стала причиной недавних споров в сети. На днях в интернет попали кадры со съемок, где главная героиня предстала в знаменитом "платье мести". В таком платье Леди Ди появилась на ужине Vanity Fair в 1994 году в лондонской галерее Serpentine после того, как принц Чарльз признался в неверности в их браке. Наряд греческого бренда Christina Stambolian с открытыми плечами и глубоким декольте противоречил королевскому протоколу и вызвал ажиотаж в прессе по всему миру.

Образ Элизабет Дебики многим пришелся не по вкусу. "Еще один сериал, который я никогда не буду смотреть. Актриса ужасно выглядит в платье-реплике принцессы Дианы! Пусть Диана покоится с миром", "Сильное сходство, но костюмеру нужно было лучше подогнать платье на Дебики. Его посадка слишком низкая по сравнению с платьем Дианы, и оно в принципе не так хорошо сидит", — написали пользователи в Twitter.

Однако другие поспешили отметить, что этот образ намного лучше чем те, что были представлены ранее. Между прочим, Netflix попал под огонь и после выхода мюзикла "Диана", который также назвали "унизительным" по отношению к принцессе.

"Деньги или защита чести": в Великобритании считают, что принц Гарри предал мать
Foto: Vida Press

Предыдущие сезоны "Короны" подвергались критике из-за неверного, по мнению экспертов по жизни королевской семьи, изображения героев. Например, Диану изображали "ангелом", а принца Чарльза слишком жестоким мужем. Министр культуры Великобритании Оливер Доуден даже призвал авторов сериала предупреждать зрителей, что история взаимоотношений супругов на экране состоит не из реальных исторических фактов, а из художественного вымысла.

Между тем, члены британского парламента подмечали неточности в изложении истории Маргарет Тэтчер. В "Короне" премьер-министр Великобритании начинает военный конфликт с Аргентиной из-за исчезновения ее сына Марка, а это, по мнению политиков, "полная чушь". Также в сериале чересчур скандально представлена история взаимоотношений Камиллы Паркер-Боулз и принца Уэльского.

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