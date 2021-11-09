"Деньги или защита чести": в Великобритании считают, что принц Гарри предал мать

"Когда наше соглашение о совместном написании сценария не было выполнено и когда я поняла, что конкретная сюжетная линия будет рассказана не так уважительно и сострадательно, как я рассчитывала, я попросила убрать мое имя из титров и отказалась от вознаграждения", — сказала подруга принцессы изданию Sunday Times.

Пятый сезон "Короны" выйдет на экраны в ноябре следующего года и будет посвящен последним годам жизни Дианы перед гибелью в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Главную роль в сериале сыграла 31-летняя австралийская актриса Элизабет Дебики.

Именно она стала причиной недавних споров в сети. На днях в интернет попали кадры со съемок, где главная героиня предстала в знаменитом "платье мести". В таком платье Леди Ди появилась на ужине Vanity Fair в 1994 году в лондонской галерее Serpentine после того, как принц Чарльз признался в неверности в их браке. Наряд греческого бренда Christina Stambolian с открытыми плечами и глубоким декольте противоречил королевскому протоколу и вызвал ажиотаж в прессе по всему миру.

Образ Элизабет Дебики многим пришелся не по вкусу. "Еще один сериал, который я никогда не буду смотреть. Актриса ужасно выглядит в платье-реплике принцессы Дианы! Пусть Диана покоится с миром", "Сильное сходство, но костюмеру нужно было лучше подогнать платье на Дебики. Его посадка слишком низкая по сравнению с платьем Дианы, и оно в принципе не так хорошо сидит", — написали пользователи в Twitter.

Однако другие поспешили отметить, что этот образ намного лучше чем те, что были представлены ранее. Между прочим, Netflix попал под огонь и после выхода мюзикла "Диана", который также назвали "унизительным" по отношению к принцессе.

Foto: Vida Press

Предыдущие сезоны "Короны" подвергались критике из-за неверного, по мнению экспертов по жизни королевской семьи, изображения героев. Например, Диану изображали "ангелом", а принца Чарльза слишком жестоким мужем. Министр культуры Великобритании Оливер Доуден даже призвал авторов сериала предупреждать зрителей, что история взаимоотношений супругов на экране состоит не из реальных исторических фактов, а из художественного вымысла.

Между тем, члены британского парламента подмечали неточности в изложении истории Маргарет Тэтчер. В "Короне" премьер-министр Великобритании начинает военный конфликт с Аргентиной из-за исчезновения ее сына Марка, а это, по мнению политиков, "полная чушь". Также в сериале чересчур скандально представлена история взаимоотношений Камиллы Паркер-Боулз и принца Уэльского.