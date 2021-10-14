Дэниэл Крэйг признался, что предпочитает ходить в бары для геев
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британский актер Дэниэл Крэйг объяснил, почему любит отдыхать в барах для представителей ЛГБТ-сообщества. По словам звезды "бондианы", в таких заведениях царит дружелюбная атмосфера и не случается серьезных конфликтов. Об этом пишет Complex.

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"В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем причинам, по которым хожу туда я", — сказал Крэйг.

Он также вспомнил забавный случай, когда журналисты "поймали" его в гей-баре с другом.

"Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего плохого", — поделился актер.

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