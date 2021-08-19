Дэниел Крейг возглавил топ самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Издание Variety опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2021 году.

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Рейтинг возглавил Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона "Достать ножи". Его высокий заработок объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует те суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах.

Вторую строчку занял Дуэйн "Скала" Джонсон, чей гонорар за появление в комедии "Красная единица" может составить 50 миллионов долларов. Третье место разделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба актера в 2021 году получили гонорары в размере 40 миллионов долларов. Смит снялся в ленте "Король Ричард", а Вашингтон — в фильме "Дьявол в деталях".

В десятку также вошли Леонардо Ди Каприо, Марк Уолберг, Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Буллок и Райан Гослинг.

4 августа стало известно, что Риз Уизерспун признана самой богатой актрисой мира. В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов. Ранее она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Джеймс Бонд Дженнифер Лоуренс Джулия Робертс Райан Гослинг Риз Уизерспун Сандра Буллок Уилл Смит
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