Продюсер Яна Рудковская унизила бывшую участницу музыкального шоу "Фабрика звезд" Риту Дакоту из-за фото с сумками французского модного дома Louis Vuitton. О подробностях случившегося конфликта певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.
По словам Дакоты, все началось с того, что она присоединилась к нескольким блогерам, которые запустили конкурс, "где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV". Знаменитости необходимо было сделать фотографию с аксессуарами марки, поэтому организатор розыгрыша попросил ее съездить для этого в бутик.
Певицу сопровождала ее подруга Маша, которая является вип-клиентом Louis Vuitton, поэтому девушек отвели в специальный апартамент, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Позже Дакоте позвонил организатор и сообщил, "что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого. Ещё сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят, и надо удалить пост".
"Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, "как я туда попала". Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", — рассказала она.
Дакота призналась, что разговор с Рудковской довел ее до слез: "Яна несколько раз употребила слово "дешманский" в мой адрес и "вип" в адрес себя и бренда и наговорила кучу вещей, от которых я расплакалась".
В комментариях певицу поддержали российские знаменитости и блогеры, в числе которых оказались исполнительницы Кристина Си, телеведущая Мария Ивакова, актриса Анна Хилькевич, блогер Ида Галич и другие.
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Пост о том, как меня унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская.. ⠀ Я очень уважаю своих подписчиков, поэтому если я выложила какой-то пост, я обязана ответить на множество вопросов «почему решила удалить?» ⠀ Так вот, пост с сумками LV я не ‘решала удалить’, меня заставили. Точнее «настоятельно рекомендовали», цитирую. ⠀ Чтобы не грузить долгой предысторией, сокращу до сути: меня позвала моя подруга актриса в блогерский круг, где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV, я с радостью согласилась («как круто, девочки-подписчицы выиграют сумки мечты, офигенно») и позвала Солодар, Потёмкину и Тодоренко. Мы с Машей не успели сделать фото с этими сумками, потому что они уже улетели в Казахстан к другим блогерам круга, поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их вип-клиент, поэтому нас проводили в специальный ‘апартамент’ бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом. ⠀ После чего мне позвонил Иван и в ужасе дрожащим голосом сообщил, что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год и в Париже жуткий скандал из-за этого. Ещё сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят и надо удалить пост. Я в шоке звоню Маше, а она говорит «А мне организатор сказал всё нормально и удалять не надо. Да и я в этом апартаменте была много раз, и на показы меня зовут всегда..». Спешу напомнить, и фото, и текст у нас одинаковый и никакой лям в год на сумки Маша не тратит. ⠀ Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская ( внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански». (продолжение в карусели 👉🏻👉🏻👉🏻) Ph: @fetisova.photos