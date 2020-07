View this post on Instagram

Пост о том, как меня унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская.. ⠀ Я очень уважаю своих подписчиков, поэтому если я выложила какой-то пост, я обязана ответить на множество вопросов «почему решила удалить?» ⠀ Так вот, пост с сумками LV я не ‘решала удалить’, меня заставили. Точнее «настоятельно рекомендовали», цитирую. ⠀ Чтобы не грузить долгой предысторией, сокращу до сути: меня позвала моя подруга актриса в блогерский круг, где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV, я с радостью согласилась («как круто, девочки-подписчицы выиграют сумки мечты, офигенно») и позвала Солодар, Потёмкину и Тодоренко. Мы с Машей не успели сделать фото с этими сумками, потому что они уже улетели в Казахстан к другим блогерам круга, поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их вип-клиент, поэтому нас проводили в специальный ‘апартамент’ бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом. ⠀ После чего мне позвонил Иван и в ужасе дрожащим голосом сообщил, что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год и в Париже жуткий скандал из-за этого. Ещё сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят и надо удалить пост. Я в шоке звоню Маше, а она говорит «А мне организатор сказал всё нормально и удалять не надо. Да и я в этом апартаменте была много раз, и на показы меня зовут всегда..». Спешу напомнить, и фото, и текст у нас одинаковый и никакой лям в год на сумки Маша не тратит. ⠀ Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская ( внимание, апогей истории ) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански». (продолжение в карусели 👉🏻👉🏻👉🏻) Ph: @fetisova.photos

