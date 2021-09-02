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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла сумму своих ежемесячных трат в Instagram-stories.

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35-летняя бывшая участница "Дома-2" поделилась роликом, в котором рассказала, сколько денег ей необходимо для комфортной жизни. По словам знаменитости, каждый месяц она тратит 5 миллионов рублей (57,6 тысяч евро) на покрытие своих потребностей, а также нужд семьи и зарплату наемных работников.

Помимо этого, Бузова обратила внимание подписчиков, что на данный момент она готовит собственное шоу в концертном зале Сrосus Сitу Наll, стоимость которого расценивается в более чем 30 миллионов рублей (345 тысяч евро). "Соответственно, я зарабатываю больше этой суммы", — пояснила ведущая и добавила, что свои доходы она также направляет на путешествия и ремонт в квартире.

Точную сумму своего дохода поп-исполнительница называть не стала.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Ольга Бузова
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