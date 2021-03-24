Десятый правнук британской королевы родился на полу в ванной
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Зара Тиндолл, дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы II, родила сына. Как сообщает Sky News, он стал десятым правнуком британской королевы.

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О рождении ребенка объявил его отец, Майк Тиндолл, бывший капитан сборной Англии по регби, в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby. Пресс-секретарь пары подтвердила новости. Мальчик появился на свет в воскресенье, 21 марта, и при рождении весил 3,7 килограмма. Его назвали Лукас Филипп. Это третий ребенок Зары и Майка, у них есть семилетняя дочь Мия и двухлетняя — Лена.

Десятый правнук британской королевы родился на полу в ванной
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В подкасте Майк уточнил, что ребенок появился на свет у них дома. "Он родился очень быстро. Мы не успели в больницу. [Все произошло] на полу в ванной комнате", — сообщил отец мальчика. Он признался, что успел только сбегать за ковриком для йоги и полотенцами и постелить их на пол.

Сообщается, что королева Елизавета II и принц Филипп "очень рады" появлению на свет наследника и "с нетерпением ждут встречи с десятым правнуком, как только обстоятельства позволят им ее провести".

Лукас Филипп займет 22-е место в линии наследования престола. Его мать занимает 19-е место.

Зара Тиндолл — старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Как и ее мать, принцесса Анна, она занимается конным спортом и выиграла чемпионат мира по троеборью в Ахене. За спортивные успехи Зара награждена орденом Британской империи. Она стала первым членом королевской семьи, который появился в рекламе: Зара рекламировала автомобили Land Rover.

9 февраля у королевы родился девятый правнук. Родителями мальчика стали принцесса Евгения Йоркская и ее муж, Джек Бруксбэнк. Мальчик, которого назвали Август Филипп Хоук, занял 11-е место в линии наследования британского престола.

Десятый правнук британской королевы родился на полу в ванной
Foto: Vida Press
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Елизавета II
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