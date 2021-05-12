Девушка Илона Маска попала в больницу с панической атакой
Foto: instagram.com/grimes

Девушка Илона Маска Клэр Буше, также известная под творческим псевдонимом Граймс, была госпитализирована после панической атаки, которую она получила после дебюта пары в популярном американском телешоу Saturday Night Live (SNL), сообщает Fox News.

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Участвуя в очередном выпуске SNL Маск и Граймс выступили в роли персонажей серии компьютерных игр Mario. Мультимиллиардер сыграл персонажа Варио (антагонист главного героя), а певица — Принцессу Пич (возлюбленную главного героя). В телешоу они исполнили сцену суда, который разбирался в "убийстве".

О том, что она попала в больницу с панической атакой, Граймс сообщила в Instagram.

"Забыла опубликовать [фото с телешоу], потому что я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и вчера попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас хорошее время, чтобы начать терапию", — написала Граймс.

Она также поблагодарила Майли Сайрус, которая также участвовала в съемках.

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