Диана возненавидела бы Меган. Как супруга принца Гарри подражает его матери

После переезда в США Меган Маркл не упускает возможности появиться на публике в украшениях, принадлежавших принцессе Диане. Во время недавней поездки в Нью-Йорк герцогиня трижды отдала дань памяти Леди Ди.

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О выходах бывшей актрисы после "Мегзита" и украшениях, которые достались ей по наследству, рассказывает "Газета.Ru".

С тех пор, как Меган Маркл начала выходить в свет после переезда в США, СМИ обращают внимание: в своих нарядах она регулярно делает отсылки к образам свекрови, с которой не была знакома лично.

В последний раз это случилось во время ее визита вместе с принцем Гарри в Нью-Йорк. После того, как в минувшие выходные пара выступила на концерте Global Citizen в Центральном парке, журналисты обратили внимание не только на белое платье Valentino Меган Маркл, которое в Twitter уже успели окрестить безвкусным, но и на сумку, которая была в руках герцогини за кулисами.

Черная сумка Dior, модель Lady D-Lite — одна из вариаций знаменитой Lady Dior, посвященной принцессе Диане.

Впервые сумка в гардеробе Леди Ди оказалась в 1995 году. Тогда еще безымянная, она была подарена принцессе женой премьер-министра Франции Жака Ширака Бернадетт. Диана стала так часто появляться с этой сумкой, что уже в следующем году дом Dior принял решение назвать аксессуар в ее честь. В 1996 году она появилась с Lady Dior на Met Gala. С 1995 по 1997 год в мире было продано 200 000 экземпляров этой модели.

После появления бывшей актрисы на публике с Lady Dior на британской версии сайта французского модного дома все модели в черном цвете среднего размера были распроданы — хотя стоимость аксессуара составляет $4900.

При этом сумка Меган Маркл отличается от тех, что продаются в бутиках и на онлайн-площадках. Если присмотреться повнимательнее, то в центре видно монограмму DSSOS (Duchess of Sussex — герцогиня Сассекская).

Meghan Markle nods to Princess Diana with purse at Global Citizen Live https://t.co/4IhnN6Tl1z pic.twitter.com/gj1SQBVUDK — Page Six (@PageSix) September 27, 2021



В соцсетях на попытки Маркл подчеркнуть свою связь с леди Дианой смотрят с неодобрением. "Чем больше Меган Маркл пытается быть принцессой Дианой, тем хуже она выглядит", "Диана возненавидела бы Меган и поручила бы Гарри спасти ее от этого безумия", — пишут пользователи Twitter.

На минувшей неделе было еще несколько случаев, когда журналисты и пользователи соцсетей вспоминали о Диане. Например, в Нью-Йорке Гарри и Меган остановились в одном из любимых отелей покойной принцессы — Carlyle. Она нередко бронировала там люкс на 22-м этаже.

Еще одним трибьютом Диане стало украшение Меган. На встречу с послом от США в ООН Линдой Томас-Гринфилд бывшая актриса надела теннисный браслет Cartier принцессы Дианы — подарок принца Чарльза. Эксперты предполагают, что модель Essential Lines сделана из белого золота и инкрустирована 61 бриллиантом.

После "Мегзита" Меган действительно часто стала обращаться к тем вещам, которые любила мать ее мужа. Публичных выступлений герцогини после прекращения выполнения обязанностей члена королевской семьи стало меньше, однако практически ни одно не обходится без украшений Леди Ди.

Для фотосессии на обложку журнала Time, который вышел в сентябре, герцогиня Сассекская надела сразу несколько украшений. На ее запястье было два браслета, а также шесть колец, включая обручальное. Венцом коллекции стали часы Cartier Tank с широким ремешком и квадратным циферблатом. Их примерная стоимость — $23 тыс. Именно в этих часах Леди Ди появлялась во время визита в British Lung Foundation в 1997 году.

В браслете Cartier Леди Ди Меган давала интервью Опре Уинфри в начале 2021 года. Именно из этого ювелирного украшения принц Гарри взял два камня для обручального кольца, дизайн которого был разработан совместно с компанией Cleave and Company. Камни находятся с двух сторон от крупного бриллианта, добытого в Ботсване.

К слову, из-за того, что Меган часто носит дорогие украшения, она все чаще подвергается критике. Публику не волнует, что многие из них герцогине перешли по наследству — или были подарены. Например, в Twitter возмущаются, что герцогиня Сассекская говорила о равенстве в Центральном парке Нью-Йорка в наряде, в котором только ювелирные изделия оценивались в десятки тысяч долларов.