Диана возненавидела бы Меган. Как супруга принца Гарри подражает его матери

После переезда в США Меган Маркл не упускает возможности появиться на публике в украшениях, принадлежавших принцессе Диане. Во время недавней поездки в Нью-Йорк герцогиня трижды отдала дань памяти Леди Ди.

О выходах бывшей актрисы после "Мегзита" и украшениях, которые достались ей по наследству, рассказывает "Газета.Ru".

С тех пор, как Меган Маркл начала выходить в свет после переезда в США, СМИ обращают внимание: в своих нарядах она регулярно делает отсылки к образам свекрови, с которой не была знакома лично.

В последний раз это случилось во время ее визита вместе с принцем Гарри в Нью-Йорк. После того, как в минувшие выходные пара выступила на концерте Global Citizen в Центральном парке, журналисты обратили внимание не только на белое платье Valentino Меган Маркл, которое в Twitter уже успели окрестить безвкусным, но и на сумку, которая была в руках герцогини за кулисами.

Черная сумка Dior, модель Lady D-Lite — одна из вариаций знаменитой Lady Dior, посвященной принцессе Диане.

Впервые сумка в гардеробе Леди Ди оказалась в 1995 году. Тогда еще безымянная, она была подарена принцессе женой премьер-министра Франции Жака Ширака Бернадетт. Диана стала так часто появляться с этой сумкой, что уже в следующем году дом Dior принял решение назвать аксессуар в ее честь. В 1996 году она появилась с Lady Dior на Met Gala. С 1995 по 1997 год в мире было продано 200 000 экземпляров этой модели.

После появления бывшей актрисы на публике с Lady Dior на британской версии сайта французского модного дома все модели в черном цвете среднего размера были распроданы — хотя стоимость аксессуара составляет $4900.

При этом сумка Меган Маркл отличается от тех, что продаются в бутиках и на онлайн-площадках. Если присмотреться повнимательнее, то в центре видно монограмму DSSOS (Duchess of Sussex — герцогиня Сассекская).

