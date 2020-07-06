Врач-диетолог Инна Кононенко усомнилась в эффективности методики, с помощью которой продюсер Максим Фадеев сбросил 100 килограммов веса, и предрекла ему проблемы со здоровьем, пишет "Московский комсомолец".

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"Думаю, что с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей не возникало бы проблем с лишней массой тела", — заявила Кононенко.

Ранее Фадеев утверждал, что смог похудеть благодаря тому, что выпивал утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, "приятно обжигающей горло, только не кипяток".

Врач также предположила, что Фадеев мог скомбинировать диету с операцией по липосакции или по уменьшению желудка. Она усомнилась в качестве его похудания.

"Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, в суставах, приводить к подагре. Примерно 30 процентов людей, которые обращаются ко мне за консультацией, имеют эти проблемы. Многие находятся в состоянии предиабета, у них нарушается водный обмен, увеличивается масса тела. В крови повышается содержание триглицеридов — липидов, в виде которых организм запасает лишние калории", — объяснила Кононенко.

"У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнется с многими проблемами", — добавила диетолог.

27 июня Максим Фадеев опубликовал свое фото и сообщил, что сбросил 100 килограммов.