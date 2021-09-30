"Дима их унижает". Вайкуле высказалась о поведении Нагиева в "Голосе" для пожилых

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о том, что считает унижением то, как себя ведет по отношению к участникам шоу "Голос 60+" ведущий Дмитрий Нагиев.
"Это грустная история. Приходят люди, Дима их унижает как может. "Можете ли вы дойти, можете ли вы встать, можете ли вы лечь" — все такое…" — заявила артистка в эфире программы "Вечерний Ургант".
Вайкуле является наставником в телепроекте. По ее словам, съемки программы радуют ее, так как каждый участник рассказывает поразительные истории своей жизни.
Она подчеркнула, что самое главное достижение участников проекта в том, что они дожили до своего возраста и всю жизнь живут с музыкой, а молодым исполнителям показывают, что можно петь и не бояться.
Ранее Вайкуле стала героиней YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". В ходе программы ведущий спросил у певицы, плох ли "Ласковый май", на что артистка ответила, что это музыка "для дебилов". В ответ директор группы Андрей Разин назвал исполнительницу "кабацкой певицей".