Династия гибнет. Биограф британской королевской семьи предрекает крах монархии

Биограф британской королевской семьи Маргарет Холдер полагает, что династия Виндзоров гибнет. Причиной возможного краха монархии эксперт назвала многочисленные скандалы, в которых погрязли наследники престола, пишет издание Daily Express.

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В 2022 году Великобританию ждет 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы. "Но празднование платинового юбилея в следующем июне не может скрыть тот факт, что королевскую семью рвут на части скандалы и конфликты, которые невозможно пережить", — говорит Холдер.

По ее словам, в 2021 году принцы Уильям и Гарри так и не смогли помириться. Скорее всего, мемуары Гарри, которые будут опубликованы в конце 2022 года, лишь подольют масла в огонь. Кроме того, приближается 25-я годовщина смерти принцессы Дианы — это также способно обострить конфликты между членами королевской семьи.

Тем временем принца Эндрю по-прежнему обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Пока ему удается избегать преследования, но скандал не затихает. На него вновь обратили внимание из-за идущего в Нью-Йорке суда над Гислейн Максвелл — ближайшей помощницей миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. Как выяснилось, по приглашению Эндрю и она сама, и Эпштейн посещали королевские резиденции.

С именем принца Чарльза связан другой скандал, который нанес удар по его и без того не особенно высокой популярности. В этом году одного из советников Чарльза уличили в том, что он пообещал саудовскому предпринимателю Махфузу Марею Мубараку бен Махфузу помощь в обмен на пожертвования. После того как предприниматель пожертвовал в фонды принца Чарльза 1,5 миллиона фунтов стерлингов, его наградили орденом Британской империи.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.