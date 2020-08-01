Директор Пугачевой прокомментировала слухи о ее разводе с Галкиным

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании певицы с ее мужем, телеведущим Максимом Галкиным, сообщает Daily Storm.

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Издание пишет, что в последнее время в прессе появилась информация о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, а сам телеведущий стал проявлять холодность и безразличие к своей супруге.

Как сказала изданию директор певицы Елена Чупракова, информации о разводе звездной пары верить не стоит. "Ничего такого не было и нет", — сказала она.

Кроме того, издание приводит слова экстрасенса Виктора Богданова, который пророчит Пугачевой и Галкину тихую семейную жизнь, утверждая, что никакого другого мужчины у Пугачевой не будет. При этом он предсказал паре на 2021 год "небольшое вынужденное расставание", связав его с пиар-ходом. "Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание", — объяснил Богданов.

Экстрасенс добавил, что союз Пугачевой и Галкина — договорной и "полностью устраивает обе стороны", связав его с большими деньгами и хайпом.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей — близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего и юмориста это первый брак, для певицы — пятый.

Ранее промоутер Евгений Морозов рассказал, что рекордный гонорар, который Алла Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей). По его словам, в среднем участие певицы в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро.