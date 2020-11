Disney разлюбил Джонни Деппа: "Пираты" обойдутся без Джека Воробья

После того, как Джонни Депп проиграл суд против таблоида Sun, студия Disney приняла решение отказаться от идеи пригласить актера в новый фильм киносерии "Пираты Карибского моря".

Как сообщает портал We Got This Covered, со ссылкой на достоверные источники, близкие к студии, ранее Disney собирался предложить Деппу вновь исполнить роль капитана Джека Воробья в запланированном продолжении "Пиратов Карибского моря". Новая картина должна была перезагрузить киносерию и стать новой отправной точкой в развитии истории. Обсуждались варианты, в рамках которых, дабы сохранить преемственность, Джонни Депп появился бы в образе Воробья, чтобы сопроводить главных героев (или представить их зрителям). Однако теперь, когда суд постановил, что актёр, действительно, избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд, студия Disney, специализирующаяся на детских и семейных кинокартинах, не хочет иметь с Деппом ничего общего.

Судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился разводом в 2016 году. По словам Херд, за весь период их брака Депп нападал на нее не менее 14 раз – в моменты, когда актёр находился в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. В августе 2016-го издание TMZ сообщило, что Эмбер Хёрд отказалась от своего иска. В результате соглашения, которого удалось достичь сторонам, Депп обязался выплатить актрисе $7 млн. Позднее актёр подал в суд на издание The Sun из-за публикаций, в которых рассказывалось об избиении им своей бывшей супруги. После опубликованных в таблоиде статей, по мнению Деппа, его жизнь и карьера пошли под откос.