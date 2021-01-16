"До слез!" Бывшая жена Михаила Задорнова обнаружила тайный чемодан юмориста
Foto: No privātā arhīva

Елена Бомбина написала книгу "Другой Задорнов", посвященную знаменитому супругу. В ней автор рассказывает различные истории, случавшиеся за период совместной жизни со звездой, — пишет "СтарХит".

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Елена Бомбина подарила сатирику дочь Лену, которая стала единственным его ребенком. По словам женщины, Задорнов безумно любил наследницу. Бомбина смогла еще раз убедиться в этом после того, как обнаружила небольшую находку.

"Почему появление дочери было настолько важным событием в его жизни, мы узнали за полмесяца до его смерти, когда дома нашли закрытый на коды чемодан. Содержимое нас всех сразило. До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери —детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало слезами как плотину, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!" — рассказала в книге Елена.

Задорнов старался приучать ребенка к активному образу жизни. Вместе с женой и дочкой они часто отправлялись в походы, чтобы проверить себя на прочность.

"И в коллекции воспоминаний о дочери — два тепловых удара с потерей сознания, один солнечный удар и одно острое кишечное отравление. Как только Лена научилась плавать в шесть лет, Миша сразу устроил ей испытание на прочность. Она катала "заботливого" папу на надувном матрасе до буйков. В заплыве она тогда успела наглотаться воды. Результат — на следующий день по возвращении в Москву нас увезли на скорой в Кремлевскую больницу. На вопрос врача: "Что ела и пила ваша дочь за последние сутки?" — Миша отшутился. "Пробовала на вкус чистую родниковую воду Черного моря! Но, видимо, ей не подошел pH воды", — ответил он. Нелегко нам дался и поход по "боткинской" тропе в Ялте. Эту "тропинку здоровья" когда-то рекомендовал врач Боткин для… туберкулезников. Почти пять километров непростого восхождения к вершине скалы Ставри-Кая. И потом такой же спуск. Когда мы спустились вниз, дочь благополучно потеряла сознание. И Миша тогда заключил: "Какими же здоровыми должны быть туберкулезники, чтобы справиться с такой тропинкой!" — делится Бомбина.

Дочь Задорнова Елена помнит много счастливых моментов из детства. Девушка выросла творческой натурой: получила образование актрисы, а также пишет стихи.

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