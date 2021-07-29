"До свидания". Сын Валерии отказался комментировать обвинения в финансовом мошенничестве

Младшего сына российской певицы Валерии Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Московский городской суд уже взыскал с него более 13 тысяч евро. Сын певицы отказался от комментариев.

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Мосгорсуд уже обязал Шульгина выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров. Адвокат Прохорова рассказал, что Шульгин рекламировал мундштуки для кальянных трубок Candy Smoke. Он предлагал подписчикам право на эксклюзивную торговлю этим товаром в регионах. Для этого ему нужно было заплатить миллион рублей (11 515 евро) и получить мундштуки на сумму 900 тысяч рублей (10 364 евро). Клиенты якобы получали готовый бизнес всего за 100 тысяч рублей (1 151 евро). При этом Шульгин задерживал поставки или не осуществлял их вовсе.

"Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 миллион 600 тысяч рублей (18 425 евро). Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 миллион 300 тысяч (14 970 евро). И лишь к ноябрю-декабрю еле-еле поставил на 400 тысяч (4 606 евро). А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента", — рассказал адвокат.

По его словам, суд потребовал от сына Валерии 1 миллион 170 тысяч рублей (13 473 евро). При этом от его действий пострадали порядка 55 человек.

Отчим Арсения, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что семья не несет ответственности за действия Шульгина. "С нами никто из детей сейчас не живет. Они и свалили, чтобы заниматься собственной жизнью", — заявил он и добавил, что не знает подробностей о бизнесе сына Валерии.

Журналисты попытались обсудить ситуацию с сыном певицы, однако тот резко отреагировал на просьбу дать комментарий. "До свидания", — сказал он.

В прошлом году Арсений Шульгин за время пандемии коронавируса обогатился на термометрах и масках. Его компания создала бренд медицинских изделий, запустила производство антисептиков и создала линейку защитных масок.