Дочь Александра Малинина подает на него в суд из-за оскорблений
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Предполагаемая общая дочь поп-исполнителей Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира Евдокимова заявила, что подаст в суд, чтобы взыскать с отца компенсацию за оскорбления, пишет StarHit.

О том, что Александр Малинин является настоящим отцом ее дочери Киры, некогда популярная певица Ольга Зарубина рассказала 10 лет назад в эфире телепередачи "Пусть говорят". Сам исполнитель категорически отрицал родство с девушкой, а от предложенного ДНК-теста отказался.

Как говорит Евдокимова, она и сейчас в обиде на предполагаемого отца, который оскорбил и ее маму. Ольга Зарубина, в свою очередь, рассказывала, что он оскорблял их с дочерью публично - обзывал проходимками, нищебродками и бомжами. По словам артистки, Малинин никогда не стремился помогать Кире, которая вместе с мамой в 1991 году уехала жить в США.

Малинин, в свою очередь, ранее рассказывал, что хотел помочь Кире, которая показалась ему брошенным ребенком, и звал ее с собой на гастроли.

И Зарубина, и ее дочь обвиняют в холодном отношении Малинина его супругу Эмму. По словам Киры, именно она является главной преградой в ее общении с отцом. "Они оплатили первый месяц учебы, потому что хотели, чтобы я переехала в Санкт-Петербург, — вспоминала она. — Хотели организовать большое шоу, чтобы показать, что у меня все шикарно, но это было не так. Они обманули меня, врали, все время снимали. Я не видела отца ни единственной минуты. Они поселили меня в отеле, но всем управляла Эмма, я не могла отцу даже слова сказать".

Как уточняет "Московский комсомолец", Кира Евдокимова родилась в 1985 году в браке Малинина с певице Ольгой Зарубиной. В 1988 году супруги развелись, а в 1991 году Зарубина с дочерью переехали в США и там девочку воспитывал второй муж Зарубиной Владимир Евдокимов, чью фамилию она и взяла.

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DELFI Showtime

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