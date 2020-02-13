Дочь Анастасии Заворотнюк придет на программу Малахова

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна станет гостем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщают российские СМИ.

Предполагается, что темой программы станет состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" и ее лечение.

О серьезной болезни Анастасии Заворотнюк пресса стала сообщать в августе прошлого года. Друзья и близкие артистки до сих пор никакой подробной информации не предоставляли, только благодарили поклонников за поддержку в социальных сетях. Сама Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике уже несколько месяцев.