Дочь Арнольда Шварценеггера и звезда "Стражей Галактики" ждут ребенка

Звезда фильмов "Стражи Галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры" Крис Пратт и актриса Кэтрин Шварценеггер ждут ребенка. Это означает, что бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой. Согласно источнику издания TMZ, пара до сих пор не делала официального заявления о беременности Кэтрин: об этом прознали СМИ.

В прошлом году в прессе появились сообщения о том, что пара планирует завести ребенка, а на этой неделе старшую дочь Шварценеггера заметили в свободной одежде на прогулке с ее мамой Марией Шрайвер. Источник сообщил, что при виде камер 30-летняя Кэтрин мгновенно прикрыла округлившийся живот, который был виден под толстовкой. Пол будущего ребенка и точный срок беременности также неизвестны.

Первенец Кэтрин станет вторым ребенком для ее 40-летнего возлюбленного. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино", "Трудности перевода", "Горбатая гора" и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.

Через год после знакомства дочь Шварценеггера и Пратт решили пожениться — их свадьба состоялась 8 июня 2019-го на элитном курорте в Калифорнии. На празднике присутствовали только ближайшие друзья и родственники жениха и невесты.

Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что Кэтрин неоднократно знакомила своего отца с бойфрендами, но ни один не получил его одобрения. И только Пратт осмелился лично попросить руки дочери "Железного Арни", покорив его своей решительностью.