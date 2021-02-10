Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
Foto: Reuters/Scanpix

Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца, сообщает The Mirror.

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Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. В издании предположили, что это стало для актера сильным ударом, так как с 14-летней наследницей у него были самые теплые отношения из всех детей четы артистов.

"Возможно, это знак того, что он может упустить Шайло [в бракоразводном процессе]. Даже при том, что она не хотела его задеть, это должно быть серьезным ударом для него", — заявил источник издания. Он добавил, что 57-летний актер очень переживает за своих детей и "живет" ради них.

В настоящее время все шестеро детей пары живут с Джоли в ее особняке в Лос-Анджелесе. Однако, по данным издания, они регулярно общаются с отцом, поскольку он пока также исполняет родительские обязанности.

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Выяснилось, что она решила развестись с артистом из-за разногласий в методах воспитания. Звездная пара также борется за опеку над шестью детьми.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Анджелина Джоли Брэд Питт
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