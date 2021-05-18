Дочь Брюса Уиллиса призналась, что ненавидела себя из-за сходства с отцом
Foto: instagram.com/buuski

Американская артистка и дочь актера Брюса Уиллиса Таллула в соцсетях призналась в ненависти к своей внешности из-за сильного сходства с отцом.

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27-летняя знаменитость поделилась серией кадров, которая состоит из ее фотографий разных лет, а также снимков ее матери — модели и актрисы Деми Мур. В описании к посту Уиллис рассказала, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.

Таллула объяснила, что по этой причине на протяжении многих лет она винила себя в том, что из-за мужских черт лица больше похожа на отца, а не на мать. "Я считала, что мое маскулинное лицо — это причина моей нелюбви к себе, но я была не права", — пояснила девушка.

По словам Уиллис, ей понадобилось много времени, чтобы осознать, что человек не может контролировать старение и возрастные изменения лица. "Я была и остаюсь достойным человеком на любом этапе жизни, с любыми волосами и любой фигурой (как и все вы)!" — написала она.

Помимо этого, актриса посоветовала подписчикам разобраться с психологическими проблемами, прежде чем исправлять какие-либо несовершенства внешности. Вдобавок она рассказала о том, как ей удается справляться с подавленным состоянием, вызванным ее недугом. Например, девушка завешивает зеркала в доме полотенцами и делает перерыв от соцсетей.

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A post shared by tallulah (@buuski)

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Брюс Уиллис Деми Мур
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