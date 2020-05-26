Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна обратилась в СМИ с открытым письмом, где раскрыла неприглядную правду о своем отце.

Написать это письмо она решила после того, как в России именем Успенского решили назвать одну из литературных премий, с чем она несогласна.

"Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье, - цитирует письмо Татьяны Успенской издание "Собеседник". - Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него "лечение", поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало.

Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано… Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература".

Третья жена писателя Элеонора Филина в разговоре с изданием "Газета.Ru" поддержала дочь Успенского: "Я поддерживаю точку зрения Татьяны, она имеет право на то, чтобы сказать. Я тоже сталкивалась с домашней тиранией, поэтому знаю, каков этот человек".

Организаторы премии - Российская государственная детская библиотека - на эмоциональное письмо дочери писатели ответили, что не принимали во внимание личные качества, руководствуясь только творческими заслугами. Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа, — отметили представители РГДБ.

С такой позицией не согласна депутат Госдумы России Оксана Пушкина, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, она не удивлена заявлением Татьяны Успенской. "Репутация Эдуарда Успенского как домашнего тирана известна, - комментирует Пушкина. - Я действительно считаю его выдающимся детским писателем. Но за всенародно любимыми образами нужно видеть и человека. А человек этот был настоящим тираном. Даже гений не имеет права на насилие и безнаказанность".

Эдуард Успенский — автор детских книг о крокодиле Гене и Чебурашке, деревне Простоквашино, братьях Колобках. Умер в 2018 году в возрасте 80 лет.