Дочь российского актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса заразилась вирусом SARS-CoV-2, вызвавшим всемирную пандемию.

По словам девушки, ее самочувствие пока не вызывает опасений и медики разрешили ей остаться дома. Анфиса рассказала, что у нее есть такие симптомы, как насморк и потеря обоняния, однако температура в пределах нормы - 36,8 градуса. Дочь актера также обратилась к людям с призывом соблюдать самоизоляцию и меры предосторожности.

Напомним, у 53-летнего Ивана Охлобыстина шестеро детей — два сына и четыре дочери.