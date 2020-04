View this post on Instagram

Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе-это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несёт ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог! #ясвамивысомной

