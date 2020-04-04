instagram.com/dzetakorma
Foto: instagram.com/dzetakorma

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса заразилась вирусом SARS-CoV-2, вызвавшим всемирную пандемию.

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По словам девушки, ее самочувствие пока не вызывает опасений и медики разрешили ей остаться дома. Анфиса рассказала, что у нее есть такие симптомы, как насморк и потеря обоняния, однако температура в пределах нормы - 36,8 градуса. Дочь актера также обратилась к людям с призывом соблюдать самоизоляцию и меры предосторожности.

Напомним, у 53-летнего Ивана Охлобыстина шестеро детей — два сына и четыре дочери.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Иван Охлобыстин
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