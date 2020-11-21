Дочь Лепса представила ему своего эстонского избранника
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

36-летняя дочь Григория Лепса Инга Лепсверидзе долго была одинока. Она искала избранника, который походил бы на ее отца, - сообщает "СтарХит". При этом Лепс отмечал, что у него нет особых требований к избранникам наследниц. Главное, чтобы мужчина был обеспеченным, считает артист.

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Как мы уже писали, избранником Инги в итоге стал актер и режиссер Михаил Плутахин родом из Таллинна (правда, он давно переехал в Москву).

"И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны, — рассказала Инга. — У нас, кстати, с ним день рождения в один день. Так что в прошлом году мы в общий праздник уехали в Лиссабон. Честное слово, как будто это было в другой жизни".

Пару объединяют общие интересы — старшая дочь Лепса тоже работает в сфере кинематографа. Инга много лет жила в Америке — окончила там киноакадемию, снималась и консультировала в области искусства. Вернувшись в Москву, продолжила заниматься любимым делом. Сейчас она пишет сценарий для полного метра, ставит спектакли и готовится к открытию школы актерского мастерства Acting Method.

"Проект этот реализуем постепенно, она будет и онлайн и оффлайн, — продолжает Инга. — В основном для начинающих актеров. На базе школы будут проходить короткие мастер-классы с режиссерами, кастинг-директорами и агентами. Надеюсь, это добавит нашей индустрии прозрачности, которой так не хватает".

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Григорий Лепс
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