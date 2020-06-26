Дочь Майкла Джексона обнародовала архивные семейные кадры с отцом

25 июня исполнилось 11 лет со дня смерти поп-короля Майкла Джексон. В скором времени ожидается премьера документального фильма о начале музыкальной карьеры его дочери Пэрис Джексон, куда вошли не публиковавшиеся ранее семейные видеозаписи.

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22-летняя Пэрис сама передала архивные видео авторам фильма под названием Unfiltered ("Без фильтра"). В нем рассказывается о чувствах девочки, которая с самого рождения была под прицелом фото- и видеокамер папарацци.

В одном из фрагментов уже обнародованного трейлера ленты Майкл Джексон спрашивает Пэрис, кем бы она хотела стать, когда вырастет. "Я хочу делать то же, что и ты, - отвечает девочка, - петь и танцевать".

Сейчас Пэрис Джексон пытается строить собственную музыкальную карьеру в составе группы The Soundflowers, где играет вместе со своим женихом Гэбриелом Гленном.