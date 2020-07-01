Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис Джексон рассказала о своей сексуальной ориентации и заявила, что никогда не думала, что в конечном итоге окажется с мужчиной. Об этом пишет The Independent.

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Выступая вместе со своим бойфрендом в первом выпуске своего нового сериала на Facebook Watch под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, 22-летняя девушка объяснила, что в прошлом она встречалась чаще с женщинами, чем с мужчинами. "Никогда не думала, что я в конечном итоге останусь с чуваком", — призналась Джексон.

"Думала, что в итоге выйду замуж за цыпочку или… Я встречалась с большим количеством женщин, чем мужчин", — продолжила она, прежде чем повторить, что у нее было больше женщин.

Джексон также сказала, что многие ее отношения скрыты от общественности. Девушка продолжила описывать свою сексуальную ориентацию: "Я говорю, что я гей, потому что я так считаю, но я не считаю себя бисексуалкой, потому что я встречалась не только с мужчинами и женщинами, я встречалась с мужчиной, у которого было влагалище".

Она добавила, что ее отец "чувствовал энергию" в отношении ее сексуальности. "Я думаю, что он чувствовал энергию и дразнил бы меня так же, как дразнил моих братьев, например: "У тебя есть подруга!", если бы я уставилась на журнал с женщинами слишком долго", — сказала Джексон, добавив, что ей очень повезло иметь принимающую семью.