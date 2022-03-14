Дочь Пескова удалила запись "Нет войне" и возмущена санкциями

Дочь Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России Владимира Путина - считает, что распространять санкции на взрослых родственников политиков, причастных к вторжению в Украину - безумие.

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24-летняя Елизавета Пескова, как и многие другие россияне, попрощалась с Instagram, попавший в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Россияне массово переходят в другие социальные сети, преимущественно - Telegram, и Лиза не стала исключением. Первой ее публикацией стало рассуждение о несправедливости санкций.

По словам Песковой, "вводить санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинять родственников - безумие".

Она также утверждает, что приписываемый ей роскошный образ жизни - это ложь. "Мы прекрасно понимаем, что во время такой "охоты на ведьм" и оголтелой ненависти ко всему русскому , очевидно, что там вряд ли есть справедливый суд, - считает Елизавета. - А в целом, хотелось бы добавить, что я горжусь тем, что я русская".

После вторжения российских войск в Украину на странице Песковой в Instagram был опубликован призыв "Нет войне", однако позднее она пост удалила.

У 54-летнего Дмитрия Пескова пятеро детей: сын Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежда от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.

Известно, что Солоцинская с младшим сыном Дени живет в Париже.