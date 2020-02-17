Дочь-подросток Глюк'Ozы побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый

Дочь-подросток певицы Глюк'Ozы Лида продемонстрировала новый образ в Instagram.

12-летняя девочка побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый цвет. Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из публикаций дочери певица назвала ее "лапочкой".

Лида родилась в браке Натальи Чистяковой-Ионовой с Александром Чистяковым. У супругов также растет 8-летняя дочь Вера.