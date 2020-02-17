Дочь-подросток Глюк'Ozы побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый

Дочь-подросток певицы Глюк'Ozы Лида продемонстрировала новый образ в Instagram.
12-летняя девочка побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый цвет. Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из публикаций дочери певица назвала ее "лапочкой".
Лида родилась в браке Натальи Чистяковой-Ионовой с Александром Чистяковым. У супругов также растет 8-летняя дочь Вера.
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Старшая дочка Глюкозы🤩 @glukozamusic , Лидия👧🏼 постриглась почти налысо и покрасила оставшиеся волосы в фиолетовый. Когда ещё экспериментировать с внешностью, как не в 12 лет? Глюкозе нравятся перемены дочери, она оставила прокомментировала ее новый образ так: "Какая лапочка❤️" А вы что скажете? Ждём комменты😍👇🏻