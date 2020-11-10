Дочь Спилберга в подробностях рассказала о работе в порно
Foto: Vida Press/Privātais arhīvs

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла в подробностях рассказала о работе в порноиндустрии. Интервью с актрисой опубликовал The Daily Beast.

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"Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать", — подчеркнула Микаэла.

24-летняя актриса отметила, что работа в порноиндустрии в первую очередь означала для нее независимость в финансовом плане и в волеизъявлении.

В марте Микаэла рассказала, что ее родителей не смутило то, что она работает в порно.

Дочь Спилберга заявила о решении стать порноактрисой в феврале. Она отметила, что будет сниматься в жанре соло. Микаэла была удочерена Спилбергом и актрисой Кейт Кэпшоу, она является младшим ребенком из семи детей кинорежиссера.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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