Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своем лечении после болезни матери. Она поделилась с подписчиками подробностями в Instagram-stories.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

25-летняя блогерша призналась, что болезнь матери окончательно перевернула ее "вверх дном", и она узнала, что такое "настоящая депрессия".

"Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю, так как хочу помочь и подсказать какие-то вещи людям, которые проходят через тяжелые ситуации", — написала дочь артистки.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник в окружении актрисы сообщала, что состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось из-за обострившегося рака мозга. О диагнозе артистки стало известно после рождения дочери Милы в 2018 году.