Доходов меньше, но никого не уволил. Сергей Лазарев высказался о финансах и пандемии

Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение, с которым столкнулись многие артисты из-за пандемии коронавируса.

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В интервью порталу "Дни.ру". он заявил, что расходы артистов во время пандемии "не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить" для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями. Исполнитель добавил, что при всех трудностях он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.

"При этом доходов стало в десять раз меньше", — добавил Лазарев, суммировав финансовые итоги года.

Ранее бедственное положение артистов прокомментировал поп-исполнитель Витас. Он призвал коллег прекратить ныть и "думать о бабле".

В мае музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов из-за коронавируса. Продюсер подчеркнул, что артисты платят налоги, и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.