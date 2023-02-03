Доходы звезд падают. Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Согласно подсчетам журнала Forbes, сумма общего дохода первой десятки самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году составила 1,3 млрд долларов. Это, как замечает издание, вдвое меньше, чем у участников рейтинга годом ранее.

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Интересно, что вошедшие в список музыканты свои миллионы заработали именно музыкой, но не только выпуском альбомов или концертами, но и продажей прав. Как, например, Боб Дилан и Брюс Спрингстин - оба продали свои музыкальные каталоги по 300 млн каждый.

А вот актеры - их в рейтинге всего двое - большую часть доходов получали за пределами съемочных площадок.

Genesis - 230 миллионов долларов Стинг - 210 миллионов долларов Тайлер Перри - 175 миллионов долларов Трей Паркер и Мэтт Стоун - 160 миллионов долларов Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг - 105 миллионов долларов Брэд Питт - 100 миллионов долларов Rolling Stones - 98 миллионов долларов Джеймс Кэмерон - 95 миллионов долларов Тейлор Свифт - 92 миллиона долларов Bad Bunny - 88 миллионов долларов

Как отмечают авторы рейтинга, цифра показывает заработок до уплаты налогов с учетом сопутствующих гонораров менеджерам, адвокатам и агентам, а также других производственных издержек. При составлении списка издание использовало данные Nielsen BookScan, Luminate, Pollstar, IMDBPro, Variety Insight и сведения из интервью с агентами, адвокатами, менеджерами, руководителями и отраслевыми экспертами.