Доходы звезд падают. Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Согласно подсчетам журнала Forbes, сумма общего дохода первой десятки самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2022 году составила 1,3 млрд долларов. Это, как замечает издание, вдвое меньше, чем у участников рейтинга годом ранее.
Интересно, что вошедшие в список музыканты свои миллионы заработали именно музыкой, но не только выпуском альбомов или концертами, но и продажей прав. Как, например, Боб Дилан и Брюс Спрингстин - оба продали свои музыкальные каталоги по 300 млн каждый.
А вот актеры - их в рейтинге всего двое - большую часть доходов получали за пределами съемочных площадок.
- Genesis - 230 миллионов долларов
- Стинг - 210 миллионов долларов
- Тайлер Перри - 175 миллионов долларов
- Трей Паркер и Мэтт Стоун - 160 миллионов долларов
- Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг - 105 миллионов долларов
- Брэд Питт - 100 миллионов долларов
- Rolling Stones - 98 миллионов долларов
- Джеймс Кэмерон - 95 миллионов долларов
- Тейлор Свифт - 92 миллиона долларов
- Bad Bunny - 88 миллионов долларов
Как отмечают авторы рейтинга, цифра показывает заработок до уплаты налогов с учетом сопутствующих гонораров менеджерам, адвокатам и агентам, а также других производственных издержек. При составлении списка издание использовало данные Nielsen BookScan, Luminate, Pollstar, IMDBPro, Variety Insight и сведения из интервью с агентами, адвокатами, менеджерами, руководителями и отраслевыми экспертами.