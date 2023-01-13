Долгая, но не очень яркая. Какой была карьера Меган Маркл в кино

Большая часть жителей планеты узнала о существовании американской актрисы Меган Маркл лишь после того, как стало известно о ее романе с британским принцем Гарри. А до этого у нее была довольно долгая и, надо признать, не очень яркая карьера в кино и на телевидении.

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Маркл утверждает, что начало ее актерской карьеры было не очень удачным именно из-за ее этнического происхождения. Ее мать Дория — афроамериканка, отец Томас — белый американец. Меган, по ее словам, была недостаточно "темной", чтобы играть "черные" роли, но и недостаточно светлой, чтобы играть белых персонажей.

Позже она вспоминала, что в начале актерской карьеры зарабатывала каллиграфией - у нее красивый почерк. В то время она была более востребована как автор свадебных и прочих приглашений, чем как актриса. Сначала каллиграфия была просто хобби, но позже стала источником средств к существованию.

К самым ярким ролям в ее актерской карьере можно отнести сериал "Касл" (Castle) и, конечно же, персонаж Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры" (Suits).

Первую роль получила благодаря отцу



Телевизионным дебютом Маркл стало появление в популярном сериале "Главный госпиталь" (General Hospital). Меган сыграла медсестру по имени Джилл, которая появилась в двух эпизодах. Роль она получила благодаря своему отцу, который когда-то был востребованным художником по свету в кино- и телеиндустрии. В своих интервью Маркл говорила, что буквально выросла на съемках культового сериала "Женаты. С детьми" (Married… with Children), где долгие годы работал ее отец.

Затем последовали столь же незначительные эпизоды в менее известных шоу. Интересно, что для получения роли в сериале "Город будущего" (Century City) Маркл солгала, что является членом профсоюза актеров. Когда выяснилось, что это не так, ее работодатели по закону были обязаны помочь ей вступить в организацию. Надо ли говорить, что после такого старта она недолго задержалась на этой работе.

"Горячая девушка" без имени



В 2005 году Меган появилась в эпизоде ​​романтической комедии "Больше чем любовь" (A Lot Like Love) с Эштоном Катчером. При этом у ее персонажа не было даже имени - в титрах она отмечена как "Горячая девушка".

Следующей заметной ролью Меган стала "девушка с чемоданом" в телешоу "Deal or No deal?". В общей сложности Меган появилась в 34 эпизодах шоу в период с 2006 по 2007 год вместе с 16 другими сексуально одетыми девушками. Единственная работа Меган заключалась в том, чтобы хорошо выглядеть, стоя на сцене в студии и держа в руках чемодан с деньгами.

Меган рассказывала, что продюсеры шоу оплачивали актрисам косметические процедуры, такие как наращивание волос и солярий. Зарплата девушек в то время составляла около 800 долларов США (около 745 евро) в неделю. В один день обычно снималось несколько серий подряд, что довольно утомительно. Несколько лет спустя Меган говорила, что была благодарна за стабильно оплачиваемую работу, но не избавилась от унизительного чувства, что о ней судят исключительно по внешности.

Первый муж пытался помочь построить карьеру



Прежде чем сказать "да" принцу Гарри, Меган уже была замужем. С 2011 по 2013 год она состояла в браке с кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Несмотря на то, что у пары не было детей, по законам США после развода бывший муж должен был платить Маркл алименты - вплоть до ее свадьбы с принцем Гарри.

При этом Энгельсон делал все возможное, чтобы помочь Меган с карьерой. Он дал ей роли в нескольких фильмах, которые продюсировал, а также использовал свои знакомства в киноиндустрии, чтобы помочь ей найти работу.

Так Меган попала в спродюсированный Тревором фильм "Помни меня" (Remember Me) со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном в главной роли, где сыграла сексуальную барменшу по имени Меган.

Однако самый известный фильм с ее участием — "Несносные боссы" (Horrible Bosses), в котором снимались Дженнифер Энистон, Кевин Спейси и Джейсон Бейтман. Меган появляется в эпизодической роли курьера FedEx. Один из персонажей фильма, Курт (Джейсон Судейкис), начинает флиртовать, заявляя, что она такая красивая, что просто не может быть "просто девушкой FedEx", а должна быть моделью. На это Меган отвечает, что она, в конце концов, "просто доставщица".

В биографии Меган есть и очень пикантный эпизод в популярном подростковом сериале "Беверли-Хиллз, 90210" ("Beverly Hills, 90210"). В 2008 году Маркл сыграла девушку, которая занимается оральным сексом в машине на школьной парковке.

Красавица или чудовище?



Глядя на список ролей, сыгранных женой принца, может показаться, что создатели фильма оценили только ее внешние таланты, не дав ей возможности проявить себя. Однако в 2011 году режиссеры детективного сериала "Касл" (Castle) дали ей совершенно необычную роль.

В 17-й серии четвертого сезона детективы ищут серийного убийцу, который убивает молодых женщин, наряжая их в платья принцесс. Женщину, которую играет Меган, Шарлотту, одетую в костюм спящей красавицы, в последний момент удается спасти, но все не так просто. В этой роли у Маркл появилась возможность проявить свои актерские таланты, сыграв "волка в овечьей шкуре".

О чем хотел бы забыть Гарри



Роль Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры" (Suits) считается высшей точкой актерской карьеры Меган. В течение семи сезонов она играла роль амбициозной помощницы юриста, мечтающей стать адвокатом. Многие люди даже не знают, что имя Меган также Рэйчел, как и персонаж, которого она играет. Ее официальное имя — Рэйчел Меган Маркл .

Хотя сериал рассказывает о повседневной жизни нью-йоркских адвокатов, в сериале не было недостатка в пикантных сценах, которые в основном достались Меган и ее экранному возлюбленному Майку Россу (Патрик Дж. Адамс).

В своих недавно вышедших мемуарах принц Гарри говорит, что сожалеет о решении посмотреть сексуальные сцены из сериала, и хотел бы стереть их из памяти. Он даже пошутил, что готов пройти электрошоковую терапию, лишь бы не помнить увиденное.

В начале отношений Гарри и Меган в 2016 году актриса продолжила участие в "Форс-мажорах" еще на один сезон. Как утверждает принц в своих мемуарах, в съемочный процесс вмешались представители Букингемского дворца. Они якобы требовали изменить содержание диалогов, связанных с персонажем Меган. Маркл пришлось покинуть сериал. Авторы сценария вышли из положения, придумав, что Рэйчел и Майк получили новые предложения о работе и переехали из Нью-Йорка в Сиэтл.

Однако этот сериал всегда будет играть особую роль в жизни Меган, ведь она посвятила ему семь лет своей жизни и считает его команду второй семьей. Все главные актеры были приглашены на свадьбу Меган и Гарри в 2018 году. При этом из ее кровных родственников на торжестве присутствовала лишь мать актрисы Дория.