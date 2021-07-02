Домработница Пугачевой поделилась подробностями жизни в ее семье
Foto: Kadrs no video

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой поделилась подробностями жизни в семье артистки и рассказала, почему за все эти годы не завела собственных детей.

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Об этом горничная Людмила Дороднова вспомнила в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Как пишет Lenta.ru, женщина два года состояла в браке, однако с супругом не виделась из-за того, что жила в доме певицы, постоянно работая. Дороднова также призналась, что у нее были беременности от разных мужчин, но она ни разу не пожелала оставить ребенка.

"Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла", — сказала бывшая домработница Пугачевой в ходе ток-шоу. Женщина подчеркнула, что сама любит детей, но так как на своих у нее бы не оставалось времени и сил из-за работы, для нее важны дети Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Тамары Миансаровой.

"Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью", — подытожила Дороднова.

Известно, что Людмила Дороднова стала домработницей у певицы Тамары Миансаровой в 1964 году. Спустя 15 лет она устроилась в дом к Алле Пугачевой, которая на тот момент была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. После развода поп-звезды с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него. Она проработала там до 2020 года. Певец уволил ее, однако до сих пор поддерживает материально.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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