Американские журналисты заметили, что президент США Дональд Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется в обществе с седыми волосами, пишет Daily Mail.

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Например, на последней пресс-конференции у 74-летнего Трампа волосы были пепельного цвета, а не золотистого оттенка, как раньше.

Издание предполагает, что Трамп невольно поменял имидж, так как салоны красоты во время пандемии не работали в США.

Стоит отметить, что прическа Трампа зачастую становится объектом обсуждения и шуток. Ранее пользователи Сети высмеяли его после речи перед сторонниками в штате Виргиния, так как он не почувствовал жука, который ползал по голове и волосам в ходе выступления.