Дроны, погони и авторские права. Как звезды и папарацци воюют в судах

Папарацци все чаще подают в суд на звезд за то, что те выставляют свои фотографии в соцсетях без согласования с авторами. Однако пока уличные фотографы пытаются наказать героев своих снимков, сами знаменитости пытаются от них защититься — они жалуются, что репортеры нарушают их личное пространство и мешают жить.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О непростых отношениях селебрити и папарацци пишет "Газета.Ru".

Агентство Integral Images подало в суд на певицу Дуа Липу из-за нарушения авторских прав. На днях певица разместила фото в Instagram, сделанное фотожурналистами еще в 2019 году. На снимке исполнительница стояла в очереди в аэропорту в забавной меховой шапке, о которой и написала в подписи к посту — о том, кто сделал снимок, сказано не было. Таким образом она нарушила федеральный закон об авторском праве, не заключив договор, в котором были бы прописаны условия использования снимка, и не получив разрешения агентства на публикацию, заявили в Integral Images.

Foto: Vida Press

В восьмистраничном иске агентство утверждает, что Липа сознательно разместила изображение без разрешения с целью получения выгоды. По его мнению, аккаунт певицы монетизируется и содержит публикации для привлечения подписчиков, которые "покупают ее контент".