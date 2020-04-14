Близкий друг Татьяны Булановой Артем Анчуков в беседе с изданием "Москва 24" рассказал о ее самочувствии после госпитализации.

Сейчас Буланова проходит обследование и чувствует себя, по словам Анчукова, прекрасно. "Настроена она позитивно, как всегда. Танечка у нас очень позитивный и светлый человечек, веселый, поэтому даже шутит", – сказал он, добавив, что с медиками о ее состоянии не говорил.

Он также отметил, что в течение недели до госпитализации певица себя плохо чувствовала. "Подумала, может, нерв защемило, и поехали сделать МРТ, а там оказалось все гораздо серьезнее, госпитализировали тут же", — заключил он.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.