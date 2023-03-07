Дутая популярность и купленные подписчики. Латвийских звезд соцсетей разоблачили

"Стать знаменитым несложно, но людей дурачат большой популярностью и влиянием блогеров", - заявила Delfi эксперт по соцсетям Лаура Хирагана. Простым языком и с использованием данных она показывает, как местные звезды соцсетей обманывают себя и других - их охват и влияние не так уж велики. И первый признак - спрятанные "лайки".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У самой Лауры в Instagram 18 тысяч фолловеров и она признается, что когда-то купила себе 2 тысячи подписчиков, чтобы округлить их число до 10 тысяч. "Потом пришлось долго реабилитировать свой профиль", говорит она об ущербе, который наносят неактивные фальшивые фолловеры.

Она провела небольшое исследование некоторых местных блогеров, которые могут похвастаться огромным количеством подписчиков. Хирагана использовала доступные инструменты сбора данных, главным из них была платная аналитика, так как "бесплатные инструменты, доступные в Интернете, не имеют смысла". Девушка изучила публикации за последний год, и выводы оказались поразительными: их влияние очень далеко от ожидаемого.

По-настоящему влиятельных создателей цифрового контента немного. Например, Рой Роджерс, Элина Дидрихсоне, Монта Приеде и некоторые другие - они действительно имеют большое число поклонников и неподдельный интерес с их стороны.

"Я решила посмотреть на тех, о ком можно с уверенностью сказать: подписчики куплены. Каждый месяц и каждый год каждый инфлюенсер теряет некоторое число фолловеров, и если не вкладывает много средств в рост своей аудитории, процент активности падает - это нормально. Алгоритм Instagram также не всегда широко показывает все посты, поэтому случается, что для некоторых объем "лайков" ниже. Но для таких людей аудитория, которую они охватывают, очевидно не соответствует количеству их подписчиков", - анализирует Хирагана.

Foto: Publicitātes foto

У Миглане 110 тысяч подписчиков, число "лайков" не отображается. Вероятно потому, что за последние 12 месяцев только несколько постов набрали больше 2 тысяч "сердечек", обычно меньше. "Такие цифры о многом говорят. Подобная активность характерна для профилей с 10-20 тысячами фолловеров", - говорит Хирагана, добавляя, что об этом полезно было бы знать рекламодателям, чтобы оценить реальный охват аудитории.

Foto: Privātais arhīvs



У Калмане несколько аккаунтов, самый крупный из них насчитывает 588 тысяч подписчиков. По наблюдениям Хираганы, их число растет, однако количество "лайков" скрыто. "Почему? А потому, что на полмиллиона фолловеров среднее количество "лайков" около 33,8 тысячи. У Калмане большая часть публикаций собирает от 3 до 10 тысяч. Такая активность характерна для профилей с 150-200 тысячами подписчиков.

Несмотря на то, что активна всего четверть фолловеров, Терезе успешно сотрудничает с разными брендами. В статьях о ней СМИ делают акцент на количестве подписчиков, не углубляясь, насколько это отражает реальную ситуацию. На других площадках Калмане и близко не подошла к числу своих фолловеров в Instagram. Не надо быть экспертом, чтобы сделать выводы".

Foto: Publicitātes foto

Хирагана также сравнила профили Калмане и Элины Дидрихсоне, у которой закрытый аккаунт и 108 тысяч подписчиков, но их активность такая же, как у Калмане. "Нравится или нет, но у Элины органичный профиль. У одной 108 тысяч, у другой - 588 тысяч, а активность одинаковая - и охват аудитории тоже. Само собой, блогер с 588 тысячами за рекламу попросит больше, хотя ценность у них равнозначная".

Foto: Privātais arhīvs

У профиля Яны Брук 69 тысяч подписчиков, охват аудитории – 0,36%. Среднее количество "лайков" на пост - 261. "В последние месяцы "лайки" спрятаны, так как, разумеется, их не больше 2 тысяч. Последняя публикация с 5 тысячами "сердечек" датируется 2020 годом. "Сами догадайтесь, что к чему, и насколько реально число фолловеров, - говорит Хирагана. - Скажу только, что такая же активность у моего профился с 18 тысячами подписчиков".

Foto: Privātais arhīvs

Чтобы пояснить, что такое влияние в соцсетях, Хирагана упоминает Роя Роджерса - у него 35 тысяч подписчиков. "И, наконец, профиль с открытыми "лайками". Посты последнего года набирают больше 5 тысяч "лайков". Это хороший показатель. Профиль Роя в пять раз влиятельнее, чем Яны".

Foto: DELFI



Майя Арманева, политически активная помощница депутата Сейма и основательница Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров, может похвастаться 68 тысячами подписчиков. Хирагана сразу же отмечает: охват ее аудитории составляет 0,63%. "426 "лайков" на один пост! Эти показатели, конечно, скрыты, но они все равно видны мне", - написала она в Twitter.

Большинство записей Арманевой в прошлом году получили менее 500 "лайков", но некоторые оценили почти тысяча человек. Июнь 2022 года был более успешным, отмечает Хирагана, но и тогда число "лайков" не превышает 2-3 тысяч.

Аккаунт Арманевой стоит столько же, сколько профили с 10 тысячами фолловеров, заключает эксперт. Она также предлагает в качестве эквивалента профиль Монты Приеде, у которой 10 тысяч подписчиков и каждая ее фотография получает более тысячи "сердечек".

Лаура Хирагана подчеркивает, что она не хочет никого обидеть или опорочить, но призывает людей задуматься о том, что большое количество подписчиков означает для создателей цифрового контента. "Социальные сети играют важную роль в наш век в маркетинге. Размер охваченной аудитории является наиболее значимым и ценным показателем. Человек может создать аккаунт и купить 10 тысяч последователей, выкладывать фотографии со скрытыми "лайками", но алгоритм не покажет такие публикации реальным пользователям", - говорит эксперт. Она считает, что аспект купленных подписчиков нужно держать в уме предпринимателям, которые хотят продвигать свои продукты через "фальшивых инфлюенсеров". Не все блогеры, фигурирующие в СМИ, оказывают реальное влияние на рынок.