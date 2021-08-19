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Антишкола на Рублевке
Два корпоратива: сколько звезды русского шоу-бизнеса платят за учебу детей в частных школах
Foto: Privātais ahīvs

Начало учебного года не за горами и звезды российского шоу-бизнеса поведут своих наследников в частные элитные школы. Отправить детей в такие школы по карману только очень богатым семьям, но для знаменитых артистов это обычно не проблема — год учебы в частной школе равен выступлению на двух корпоративах или зарплаты за пару съемочных дней.

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Большинство частных находится в элитных поселках, где живут знаменитости. В этих школах похожие условия обучения и пребывания: дети могут оставаться там на целый день, отдыхать после уроков, посещать кружки и дополнительные занятия по интересам. Почти в каждой школе есть бассейн, футбольное поле и теннисные корты, а территория строго охраняется. Дети в обязательном порядке учат два иностранных языка, а в каждом классе не больше 24 человек.

Сколько стоит год обучения в таком заведении, посчитало издание "Комсомольская правда".


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Антишкола на Рублевке

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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дети звезд звездная жизнь Алла Пугачева Гарик Мартиросян Знаменитости Ирина Дубцова Ксения Бородина Максим Галкин Михаил Галустян
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