Два корпоратива: сколько звезды русского шоу-бизнеса платят за учебу детей в частных школах

Начало учебного года не за горами и звезды российского шоу-бизнеса поведут своих наследников в частные элитные школы. Отправить детей в такие школы по карману только очень богатым семьям, но для знаменитых артистов это обычно не проблема — год учебы в частной школе равен выступлению на двух корпоративах или зарплаты за пару съемочных дней.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство частных находится в элитных поселках, где живут знаменитости. В этих школах похожие условия обучения и пребывания: дети могут оставаться там на целый день, отдыхать после уроков, посещать кружки и дополнительные занятия по интересам. Почти в каждой школе есть бассейн, футбольное поле и теннисные корты, а территория строго охраняется. Дети в обязательном порядке учат два иностранных языка, а в каждом классе не больше 24 человек.

Сколько стоит год обучения в таком заведении, посчитало издание "Комсомольская правда".